Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 10:39
Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Eddie Howe'ın takımı Newcastle United ile karşılaşacak.

NEWCASTLE UNITED - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

NEWCASTLE UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etmişti.

Newcastle United ise Manchester City deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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