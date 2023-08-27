Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Eddie Howe'ın takımı Newcastle United ile karşılaşacak.
NEWCASTLE UNITED - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
NEWCASTLE UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Liverpool, ligin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 3-1 mağlup etmişti.
Newcastle United ise Manchester City deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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