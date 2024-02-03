Newcastle United - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:13
Newcastle United - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, sahasında Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 18:00'de başlayacak.

NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United, Aston Villa deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 

Luton Town ise sahasında karşılaştığı Brighton'ı 4-0 mağlup etmişti. 


Newcastle United haberleri Luton Town FC haberleri İngiltere Premier Lig haberleri

İlgili Haberler

Nottingham Forest, Newcastle United'ı 3 golle geçti

Nottingham Forest, Newcastle United'ı 3 golle geçti
Luton Town, Newcastle United'a 1 attı 3 aldı!

Luton Town, Newcastle United'a 1 attı 3 aldı!
Newcastle United kötü seriye son verdi: 10 kişi kalan Fulham dayanamadı!

Newcastle United kötü seriye son verdi: 10 kişi kalan Fulham dayanamadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon