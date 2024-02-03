Newcastle United - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Luton Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, sahasında Rob Edwards'ın ekibi Luton Town ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 18:00'de başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - LUTON TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Newcastle United, Aston Villa deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
Luton Town ise sahasında karşılaştığı Brighton'ı 4-0 mağlup etmişti.
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