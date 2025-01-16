Newcastle United'a mağlup oldu, Vitor Pereira'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, konuk ettiği Wolverhampton'u 3-0 mağlup etti.

Newcastle United'a mağlup oldu, Vitor Pereira'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:59

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Newcastle United, Wolverhampton'ı konuk etti.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri, 34 ile 57. dakikalarda Alexander Isak ve 74. dakikada Anthony Gordon kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 6. maçını kazanan ve 38 puana ulaşan Newcastle, 4. sıraya yerleşti. 16 puanda kalan Wolverhampton ise 18. sırada konumlandı. 

PEREIRA'NIN HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Wolverhampton ile çıktığı ilk 2 lig maçını kazanan Vitor Pereira'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

ALEXANDER ISAK ALEV ALDI

Newcastle'ın ilk golünün sahibi Alexander Isak, son 8 Premier Lig maçında 11. golünü attı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Newcastle, Bournemouth'u konuk edecek. Wolverhampton ise deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.


Etiketler: #vitor pereira #Newcastle United #wolverhampton

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