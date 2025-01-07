Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın serisine son verdi

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın serisine son verdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:09

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. 

Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmnda 3-0 yendi.

Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti. 

PEREIRA'NIN SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi(2G 1B). 

Aynı zamanda Nottingham Forest, bu maçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

LİGDE SON DURUM

Maçın ardından oluşan puan durumunda Wolverhampton 16 puanla 17. sırada yer alırken Nottingham Forest 40 puanla 3. sırada yer alıyor.


Etiketler: #nottingham forest #wolverhampton #İngiltere Premier Lig

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