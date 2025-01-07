Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın serisine son verdi
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Nottingham Forest ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.
Nottingham Forest, Wolverhampton'ı deplasmnda 3-0 yendi.
Konuk ekibin gollerini 7. dakikada Morgan Gibbs-White, 44. dakikada Chris Wood ve 90+4. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.
PEREIRA'NIN SERİSİ SON BULDU
Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın başında olduğu Wolverhampton'ın ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi(2G 1B).
Aynı zamanda Nottingham Forest, bu maçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
LİGDE SON DURUM
Maçın ardından oluşan puan durumunda Wolverhampton 16 puanla 17. sırada yer alırken Nottingham Forest 40 puanla 3. sırada yer alıyor.
Spor Haberleri
- Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu!
- Arda Güler: 'En iyisini yapmaya çalışıyorum'
- Süper Kupa Finali'nde Milan'dan tarihi geri dönüş!
- Yalovaspor sahasında Darüşşafaka'yı devirdi!
- Guardiola'dan eski yıldızına kanca!
- Nottingham Forest, Vitor Pereira'nın serisine son verdi
- Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservisini belirledi!
- Arda Güler 2 gol attı: Real Madrid farklı turladı!
- Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi!
- Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni asgari ücret çıkışı
- Bakanlık marka marka ifşa etti: Çikolata, peynir, köfte!
- Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi
- Bağımsız Milletvekili Salih Uzun'dan açıklama
- 'Abdullah Öcalan evlenmek istiyor'
- MHP'den istifa etti: 'Susturamayacaklar'
- Şüpheli araçtan 'kadın cesedi' çıktı
- Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu
- Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
- İstanbul'da toplu ulaşım zam teklifine ret