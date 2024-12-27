Newcastle'dan satış kararı: Miguel Almiron
Newcastle United, kış transfer döneminde Miguel Almiron'u satmak istiyor. Newcastle, Almiron için 10 milyon ila 12 milyon pound civarında bir teklif arıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerimnden Newcastle United, 30 yaşındaki Paraguaylı kanat oyuncusu Miguel Almiron ile ilgili kararını verdi.
The Athletic'te yer alan habere göre Newcastle united, kış transfer döneminde Miguel Almiron'u satmak istiyor.
Haberde yer alan detaylara göre İngiliz ekibi, Almiron için 10 milyon ila 12 milyon Pound civarında bir teklif arıyor.
24 MİLYON EURO'YA GELDİ
1.74 boyundaki futbolcu, 2019 yılında ABD ekibi Atlanta'dan 24 milyon Euro karşılığında alınmıştı.
BU SEZON ALMIRON
Almiron, bu sezon Newcastle United formasıyla çıktığı 10 resmi matta gol ve asist katkısı yapamadı.
Etiketler: #Newcastle United #Miguel Almiron #transfer
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