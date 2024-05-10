Nice - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nice, Fransa Ligue 1'in 33. hafta karşılaşmasında sahasında Le Havre ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Francesco Farioli yönetimindeki Nice, sahasında Luka Elsner'in ekibi Le Havre ile karşı karşıya gelecek.
NİCE - LE HAVRE MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NİCE - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Nice, ligde oynadığı son maçta Strasbourg deplasmanından 3-1' lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Le Havre ise ise sahasında ağırladığı Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.
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