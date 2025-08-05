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Nice maçı öncesi... Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Nice maçı öncesi... Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

5.08.2025 15:33:00
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Cumhuriyet Spor
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Nice maçı öncesi... Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Nice ile karşılaşacak Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'nın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Nice ile deplasmanda oynayacağı ilk maç öncesi Kerem Aktürkoğlu kadroya alınmadı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle son taktik idmanına çıkmayan Kerem Aktürkoğlu'nun Nice maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

BRUNO LAGE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu sakatlandı ve bu onun maçta olmasına engel oluyor. Türkiye'den gelen haberlerle ilgili olarak, bu transfer dönemi. Transfer dönemi bitince konuşma fırsatım olacak. Yaratıcılık hakkındaki söylemin nereden çıktığını bilmiyorum. Elimizdeki oyuncular yaratıcı. Hepsinin karar verme konusunda yaratıcılığı var ve bu kısmı anlamıyorum. Biz büyük kaliteye sahip bir takımız ve bunu sahada göstermek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Benfica'da 53 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 

FENERBAHÇE İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica ile Fenerbahçe'nin anlaşması halinde sarı-lacivertli takımın formasını giymeyi kabul ettiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon Euro maaş karşılığında 4 yıllık sözleşme için anlaştığı ileri sürüldü.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Kerem Aktürkoğlu ile ilgili, "Mutlaka alınsın" raporu verdiği kaydedildi.

GALATASARAY YÜZDE 10 KAZANACAK

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse bonservis bedelinin karından yüzde 10 kazanacak.

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