Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında deplasmanda Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:36
Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.

NİCE - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

NİCE - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Marsilya, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Le Havre'ı 3-0 mağlup etmişti.

Nice ise Metz deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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