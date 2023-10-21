Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında deplasmanda Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, deplasmanda Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.
NİCE - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NİCE - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Marsilya, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Le Havre'ı 3-0 mağlup etmişti.
Nice ise Metz deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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