Nice - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin 32. hafta maçında deplasmanda Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.
NİCE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
NİCE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Toulouse'a 3-1 mağlup olmuştu.
Nice ise kendi sahasında ağırladığı Le Havre'ı 1-0 mağlup etmişti.
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