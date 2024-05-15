Nice - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin 32. hafta maçında deplasmanda Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:25
Nice - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.

NİCE - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Riviera Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

NİCE - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Toulouse'a 3-1 mağlup olmuştu.

Nice ise kendi sahasında ağırladığı Le Havre'ı 1-0 mağlup etmişti.


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