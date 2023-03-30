Nicolas Anelka'dan flaş Daum itirafı
Fenerbahçe'nin eski Fransız yıldızı Nicolas Anelka açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki eski milli futbolcu, "2006’da Denizlispor’la oynadığımız şampiyonluk maçında beni yedek bırakan Daum’un, Nobre’yi oynatması yanlıştı" dedi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, 2006'da son hafta kaçan şampiyonlukla ilgili yıllar sonra önemli açıklamalar yaptı.
Haber Global'e konuşan 44 yaşındaki Fransız futbolcu, "2006'da Denizlispor'la oynadığımız şampiyonluk maçında Daum'un, Nobre'yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı. Ben yedek kaldım. Şampiyonluğun gitmesinde bunun etkisi var. Nobre de iyi bir golcüydü ama yeni sakatlıktan çıkmıştı. Alex, oynadığım en iyi 10 numaraydı. Çok özel bir oyuncuydu. Oyun görüşü, frikikleri çok özeldi" ifadelerini kullandı.
Christoph Daum
Anelka, Arda Güler ve Ferdi'yle ilgili ise "İki ismin de kendilerini test etmeleri için yurt dışına gitmelerini tavsiye ederim. Avrupa'da önemli kulüplere gitmeliler" yorumunu yaptı.
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