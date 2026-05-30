Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nicolas Otamendi, River Plate'e transfer oldu

Nicolas Otamendi, River Plate'e transfer oldu

30.05.2026 15:41:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Nicolas Otamendi, River Plate'e transfer oldu

Arjantin ekibi River Plate, son olarak Benfica forması giyen stoper Nicolas Otamendi'yi transfer ettiğini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Arjantin ekibi River Plate, 38 yaşındaki futbolcu Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, Arjantinli stoper ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Velez Sarsfield takımında başlayan Otamendi, 2010'da Porto'ya transfer olarak Avrupa'nın yolunu tuttu. Sırasıyla Valencia, Manchester City ve Benfica'da top koşturan deneyimli oyuncu, 2014'te kiralık olarak Atletico Mineiro'da da görev yaptı.

Yaklaşık 16 yıl süren Avrupa kariyerine 21 kupa sığdıran Nicolas Otamendi, uzun seneler formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

İlgili Konular: #Benfica #transfer #River Plate

İlgili Haberler

River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!
River Plate'den Mauro Icardi açıklaması! River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.
Mauro Icardi'nin menajerinden River Plate iddialarına yanıt
Mauro Icardi'nin menajerinden River Plate iddialarına yanıt Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan River Plate iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Boca Juniors, derbide River Plate'i yendi
Boca Juniors, derbide River Plate'i yendi Arjantin Ligi'nde oynanan Superclasico'da Boca Juniors, River Plate'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.