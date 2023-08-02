Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:43

Güncelleme: 02.08.2023 - 15:43

Transfermarkt’ın ulaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Arsenal’de forma giyen Nicolas Pépé’yi kadrosuna katmak üzere olduğu ve oyuncunun da kulüple olan sözleşmesini feshetme aşamasında olduğu öğrenildi. Futbolseverler, Nicolas Pepe'nin kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Nicolas Pepe kimdir, nereli, kaç yaşında? Nicolas Pepe hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

NİCOLAS PEPE KİMDİR?

Nicolas Pepe, 29 Mayıs 1995 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Aslan Fildişi Sahilli olan Nicolas Pepe sağ kana pozisyonunda görev yapıyor.

Nicolas Pepe, profesyonel futbol kariyerine ilk olarak 2013 yılında Angers II kulübünde başladı. 2015 yılında Angers kulübü ile sözleşme imzalayan Nicolas Pepe, 2017 yılında Lille takımına transfer oldu. Bu dönemde sergilediği performans ile bir çok kulübün dikkatini çekti.

1 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz kulübü Arsenal ile 80 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Bu onu, Arsenal tarihinin rekor transferi ve en pahalı Afrikalı futbolcusu yaptı.

Nicolas Pepe, 2016 yılından bu yana toplamda 35 kez giydiği Fildişi Sahili forması altında 9 gol atma başarısı sergiledi.

NİCOLAS PEPE HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2013-2015 Angers II

2013-2017 Angers

2015-2016 Orléans (kiralık)

2017-2019 Lille

2019- Arsenal

2022- Nice (kiralık)



