Nicolo Zaniolo'ya hırsızlık şoku: 'Keşke evde olsaydım...'

Kiralık olarak Udinese forması giyen Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo’nun Udine’de bulunan evi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.

Olayın yaşandığı sırada Zaniolo’nun evde olmadığı, ailesiyle birlikte şehir dışında bulunduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre hırsızlar, evde bulunan bazı değerli eşyaları hedef aldı. Özellikle Zaniolo’nun eşine ait lüks çantaların çalındığı belirtilirken, olayda herhangi bir fiziksel zarar ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

PAYLAŞIM YAPTI VE SİLDİ

26 yaşındaki futbolcu, ilk olarak yaptığı paylaşımda "Bu gece evime girmeye cüret eden korkaklara... İşiniz çok kötü gitti. Eğer bir çanta istiyorsanız, isteyebilirdiniz, size hediye ederdim" yazdı.

Bir paylaşım daha yapan Zaniolo, "Ben evde değildim! Keşke olsaydım" ifadelerini kullandı.

Zaniolo, daha sonra sosyal medyadan yaptığı iki açıklamayı da sildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Il Messaggero'da yer alan habere göre, olayın pazar öğleden sonra ile pazartesi sabah saatleri arasında gerçekleştiği ve polisin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yapılan incelemede çalınan eşyaların miktarı da tespit edilecek.

Udinese'de bu sezon 31 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.