Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip!

Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip!

9.08.2025 18:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip!

Flamengo'nun Nicolo Zaniolo'nun şartlarını öğrenmek için Galatasaray'la temasa geçtiği iddia edildi.

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'nun, Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

FLAMENGO'DAN İLK ADIM

Bolavip'te yer alan habere göre, Brezilya temsilcisi, Zaniolo'nun transfer şartlarını öğrenmek için Galatasaray'la temasa geçti.

Flamengo'nun, İtalyan futbolcu için şu anda sadece temaslarının olduğu ve henüz bir resmi teklif yapmadığı yazıldı.

UDINESE DE DEVREDE

Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A'dan Udinese de 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Zaniolo'ya Flamengo ve Udinese dışında; PSV Eindhoven, Benfica ve Sunderland'in de ilgisinin olduğu yazıldı.

TERCİHİ İTALYA SERIE A

Zaniolo ise Dünya Kupası sezonu öncesinde İtalya Serie A'da oynamak ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun gözü önünde olmak istiyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Nicola Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #galatasaray #flamengo #Nicolo Zaniolo

İlgili Haberler

Barış Alper:
Barış Alper: "Galatasaray'ın hedefi şampiyonluk ve kupalar" Süper Lig'de sezonun açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da 2 gol, 1 asistle oynayan Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz gelişme: Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran hamle!
Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz gelişme: Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran hamle! Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Brezilyalı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaray, İlkay Gündoğan'la prensipte anlaştı. Türk asıllı Alman yıldız için yüksek maaş teklif eden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile pazarlıklara başlayacak.