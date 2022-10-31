Nihat Kahveci, Arda Güler ile Jorge Jesus arasında geçen diyaloğu açıkladı!

31 Ekim 2022 Pazartesi, 16:04

Süper Lig'in tozunu attıran Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanınından 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, Arda Güler konusu yeniden gündem oldu. Oyuncuya teknik direktör Jorge Jesus tarafından süre verilmemesi tartışma konusu olurken, Nihat Kahveci'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

"JORGE JESUS ARDA GÜLER'E 'BEN SENİ AVRUPA'DA OYNATACAĞIM' DEMİŞ"

TRT Spor ekranında karşılaşmayı değerlendiren Kahveci, İstanbulspor maçının tam Arda Güler'lik olduğunu belirterek, Jorge Jesus ile oyuncu arasında geçtiğini öne sürdüğü bir diyaloğu esprili şekilde gündeme getirdi. Ünlü yorumcu, "Jorge Jesus Arda Güler'e 'ben seni Avrupa'da oynatacağım' demiş" şeklinde konuştu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol kaydetti. Arda Güler'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.



