Nihat Kahveci'den dikkat çeken Mauro Icardi sözleri!

Galatasaray, Süper Kupa Yarı Final maçında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Kontraspor Youtube kanalında Nihat Kahveci, Süper Kupa'da Galatasaray'ın 4-1'lik Trabzonspor galibiyetini yorumladı.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, 'Bu ligde benim sakatlığım olmadığı sürece, ben ciddi oynadığım sürece bu ligin en iyi takımı benim' dedi. Çünkü bunu oyunu oynarken maç başlangıcında, gidişatında hissediyorsun. ilk yarı var mı yok mu dediğin Yunus Akgün'ün birden piyasaya çıkması, Icardi çok işin içinde yok dediğin anda asisti. Barış Elper Yılmaz'ın Sara'nın pasında inanılmaz zor, şık bir kontrol yapıp bir o kadar kötü vurduktan sonra topun gelişine ayak içi tavana vurması. Sonradan oyuna giren Ahmed Kutucu'nun, Kazımcan'ın bile katkı sağlaması, say say bitmeyen iyi oyuncuların olduğu bir Galatasaray takımı izledik."

"SANE, KONUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

"Leroy Sane'nin yaptıklarını birazcık anlatmamız lazım. 'Sane'yi çok konuşacağız' dedik, konuşturmaya devam ediyor, uçmaya devam ediyor. Kanatları takmış, bakıma da girmiş. Bu maçta da sahaya çıktı. Kenarlardan yine uçtu. Bu Sane, başka bir Sane! İşin defansında yaptıkları da göz ardı edilmemeli."

"SALLAI, BİR SAĞ BEKMİŞ"

"Roland Sallai, bir sağ bekmiş. Wilfried Singo'yu hiç aratmadı."

"ICARDI'Yİ YOLLAYANLAR VARDI"

"İlk yarıda 'Icardi nerede?' diyorsun. Pozisyona girmiyor derken; İlkay'dan, Sara'dan top alıyor. Ama bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi fake atıyor. Adam golcü. Kocaelispor maçından sonra Icardi'yi yollayıp, ona çöp diyenler vardı. Icardi, fizik olarak hazır olmasın, bunları atsın."