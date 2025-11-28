Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nihat Kahveci'den En-Nesyri ve Jhon Duran'a eleştiri! 'Rakip oyunculara malzeme veriyorsun'

28.11.2025 11:28:00
Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi maçını Nihat Kahveci değerlendirdi.

Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında Fenerbahçe'nin Ferencvaros performansını ve derbi öncesi takımdaki son durumu yorumladı.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Maç önü Ferencvaros ile ilgili ne söylediysek maçın içinde o takımı izledik. Gol atar dedik. Bu Fenerbahçe'nin; evet eksikleri vardı, cezalıları vardı, sakatlıkları vardı ama galip gelebilirdi, galip gelmeliydi Ferencvaros'a karşı. Rakibin en etkili oyuncusu Bamidele Yusuf'tu. Oyundan çıkardığı için hocasına teşekkür ederim."

"EN-NEYSRI BİLDİĞİMİZ GİBİ.."

"Bildiğimiz Youssef En-Nesyri. Kötü anlamda istikrarı devam. Ne topla koşarken heyecanlandırdı ne de dribblingi heyecanlandırdı. En iyi yaptığı işi de yapamadı. Altıpasta topu dışarı attı."

"NE GEREK VAR!"

"Jhon Duran ne gerek var abi. Avrupa Ligi'nde verirler ona kırmızıyı. Belki alacağın cezayla Avrupa Ligi'ni kapattın. 2-3 maç ceza alabilir. Çabuk provoke oluyor, enteresan kartlar görüyor. Rakip oyunculara malzeme veriyorsun. Derbide ilk 11 oynayacaksın."

"YİĞİT'İ TEBRİK EDİYORUM"

"Nene girip etkili oldu. Levent ve Asensio'nun performansını beğendim. Adı gibi mücadele gösteren Yiğit Efe'yi tebrik ediyorum. İlk defa Fenerbahçe formasıyla zorlu iki futbolcuya karşı mücadele etti. Çıkarken kramp girdiğini düşünüyorum. Ağır bir sakatlık geçirmemiştir inşallah."

DERBİ İÇİN 6 İSİM

"Nene, skorerlik tarafını da gösteriyor, form grafiği yükseliyor. Galatasaray'a karşı Nene, Kerem, Duran, Asensio, İsmail, Alvarez'i izleriz gibime geliyor."

