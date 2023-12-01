Nihat Kahveci'den Beşiktaş ve Fenerbahçe tepkisi: 'Perşembe akşamından cuma sabahına kadar gol yedik'
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5. hafta oynadıkları maçlarda farklı skorlarla mağlup oldu. Eski futbolcu Nihat Kahveci, iki takımın rakiplerine farklı mağlup olmasına tepki gösterdi.
Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 11 gol yemesi üzerine adeta çıldırdı.
H Grubu beşinci hafta maçında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibine 6-1, D Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise, Club Brugge'e 5-0 mağlup olarak Türkiye'ye kara gece yaşattı.
"2 GÜN BOYUNCA GOL YEDİK"
Nihat Kahveci katıldığı programda iki maç hakkında, "Çok yemek yediğinde zarar, bu kadar gol yediğinde yaşadığımız manevi zararı ben anlatamıyorum. Rezillik" diyerek kara geceyi anlattı.
Nihat Kahveci, 2 takımın Avrupa'da aldığı sonuçlara çok öfkelenirken, "20:45'te Beşiktaş maçı başladı. 20:50'de gol yemeye başladık. 01:00 cuma sabahına kadar gol yedik" dedi.
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