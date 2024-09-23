Nihat Kahveci'den Rafa Silva isyanı: '4-5 maç ceza verilmeli'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:27

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:27

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Beşiktaş - Eyüpspor maçını Kontraspor'da değerlendirdi.

'KALİTELİ OYUNCULARI VAR'

Arda Turan'ın oynattığı oyun tarzını beğendiğini söyleyen Nihat Kahveci, "Bizde meşhur bir laf vardır ya 'otobüs çekmek' Öyle bir durum yoktu. Eyüpspor'un kaliteli oyuncuları var. Büyük takımlar görmüş oyuncuları var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın çok fazla orta denediğini aktaran Kahveci, "İlk yarıda 15 orta 2 isabet var. Sonuç alamadı. Beşiktaş bence merkezden daha çok şut denemeli" dedi.

'ZORBAY KÜÇÜK EVDEN DE YÖNETEBİLİR'

Zorbay Küçük'ün verdiği iki penaltı kararının da doğru olduğunu belirten Nihat Kahveci, "Mert Günok, kaydın risk aldın. Thiam da akıllı davrandı. Bence penaltı. Tayfur Bingöl'ün de Semih Kılıçsoy'a yaptığı penaltı. Zorbay Küçük bundan sonra atandığında evden de yönetebilir. VAR'dan ben de izleyip veririm. Gözünün önünde ya! Penaltı pozisyonunu çıkarıyorum Mert Günok, maçın en iyi oyuncularından biri" şeklinde konuştu.

RAFA SİLVA SÖZLERİ

Öte yandan Nihat Kahveci, Rafa Silva'ya yapılan sert müdahalelerle ilgili de konuştu.

Beşiktaş'ın devre arasında Rafa Silva için yaptığı "Durduramayacaksınız" paylaşımına değinen Kahveci, "Şöyle de bir şey var maçın dışında Beşiktaş'ın attığı bir tweet var. Oyunculara faul yapılır ama burada kötü niyet var mı bakmak lazım. Beşiktaş'ın o tweeti atması da önemli. Dünyada yıllardır Messi'yi, Mbappe'yi koruyorlar. FIFA da istiyor bunu" ifadelerini kullandı.

'4-5 MAÇ CEZA VERİLMESİ LAZIM'

Futbolcuların kötü niyetli faullerinde 4-5 maçla cezalandırılması gerektiğini aktaran Nihat Kahveci, "Şimdi oyunculara faul yapılır ama kötü niyet oldu mu 4-5 maç ceza verilmesi lazım. Rafa Silva, geldiğinden beri fark yaratan bir oyuncu. Aman Silva'ya dokunmayın demiyorum. Ama kasti faullerde bu tarz oyuncuları korumak lazım. Hakemlerin bu oyunculara karşı yapılan müdahalelerde daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün yapılan hareket sarı kart, doğru. Silva sakatlansa belki Beşiktaş yarıştan kopacak" diyerek sözlerini noktaladı.