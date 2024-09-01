Nihat Kahveci'den flaş Okan Buruk sözleri: 'Yerinde olsam görevi bırakırım'

Yayınlanma: 01.09.2024 - 12:25

Güncelleme: 01.09.2024 - 12:25

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanındaki 5-1'lik galibiyetini değerlendirdi. Kahveci, Okan Buruk için flaş sözler sarf etti.

Mertens'in performansını öven Kahveci, Kontraspor'da yaptığı açıklamada "Bu kadar kaostan sonra 5 gol atıp kazanmak krizi çözmez ama galibiyet önemlidir" dedi.

'METEHAN BALTACI SÜRPRİZ OLDU'

"Metehan Baltacı'nın oynaması benim için sürpriz oldu" diyen Kahveci, "Geçen sezon Eyüpspor'da ciddi süre aldı. Çabukluk, defans arkasına atılan topları kesme konularını düşündüğümde bir hatasında yanarsın. Nelsson'u, Abdülkerim'i kesecek bir performansı görmedim. Bu maçı kaldırdı ama Metahan'dan Davinson Sanchez çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK'UN YERİNDE OLSAM GÖREVİ BIRAKIRIM"

Kahveci, "Young Boys maçı sonrası camia ve taraftarın bazı tepkileri bana fazla geliyor. Yönetim ve Okan Buruk istifa etsin diyenler görüyorum. Ben Okan Buruk'un yerinde olsaydım ve bu tepkileri duysaydım ben bırakırım görevimi. Zirvede bırakır giderdim" sözlerini sarf etti.

Ünlü yorumcu, Okan Buruk'la ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şekilde bu ülkede nasıl hocalık yapacaksın? Bu kadar kolay mı kredisi bitiyor. Fatih Terim'i bulduk deniliyordu. Beni üzen bu."

'DUBOIS JELERT'TEN İYİ'

Jelert'in 9 milyon Euro'uk bir futbolcu olmadığını aktaran Kahveci, "Leo Dubois, Jelert'ten iyi topçu. 9 milyon Euro bonservis verdiler yollayamazlar ama Jelert'i yollarım. Dubois'yı tutardım. Bana söyleyin ne özelliği var? Şu ana kadar ben bir özelliğini göremedim. Bana göre büyük bir başarısızlık" ifadelerini kullandı.