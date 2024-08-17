Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: 'İstikrar sağlayabilirse...'
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor deplasmanında 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların galibiyetini spor yorumcusu Nihat Kahveci değerlendirdi.
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olduğu mücadelede deplasmanda 2-1'lik skorla kazandı.
Sarı-kırmızılıların galibiyetini eski futbolcu Nihat Kahveci değerlendirdi. Nihat Kahveci, kritik karşılaşmada 1 gol ve 1 asist üreten Kerem Aktürkoğlu'nun performansını yorumladı.
'DÜNYANIN EN İYİ LİGLERİNDE OYNAR'
Kerem Aktürkoğlu'nun istikrar problemi olduğunu belirten Nihat Kahveci, "10 üzerinden 8 oynar ya da 10 üzerinden 2 oynar. Gol atar ya da gol yenilmesine katkı sağlar. Kerem Aktürkoğlu, istikrarı sağlayabilirse dünyanın en iyi liglerinde oynar" diye konuştu.
'İYİ DE OYNASA KÖTÜ DE OYNASA KONUŞULUR'
Kerem Aktürkoğlu'nun Konyaspor maçında hareketli bir oyun sergilediğini vurgulayan Nihat Kahveci, "Kerem Aktürkoğlu bugün hareketliydi, oyunun içindeydi. Maçta atılan 3 golün içinde de vardı" dedi.
Kontraspor'da değerlendirmede bulunan Nihat Kahveci, "Kerem Aktürkoğlu iyi de oynasa kötü de oynasa her zaman Galatasaray'ın konuşulan figürlerinden birisi" ifadelerini kullandı.
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