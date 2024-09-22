Nihat Kahveci'den Mourinho'ya sert eleştiri: 'Yazık değil mi bu taraftara?'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:38

Güncelleme: 22.09.2024 - 09:38

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu derbiyi yorumladı.

Mourinho'yu eleştiren Nihat Kahveci, Kontraspor'da açıklamalar yaptı.

Hak edenin kazandığını aktaran Nihat Kahveci, "İlk yarıda Maximin'i çıkarsam rakip kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe var. Tribündeki 50 bin kişinin sesini alsan rakip kaleye gidersin. Rakibe pozisyon verme anlamında da Fenerbahçe sınıfta kaldı. Defansı da ofansı da kötüydü. İlk yarıda Tadic, Dzeko, İsmail sahada yok. Fred bildiğimizden uzaktı" dedi.

'DAVİNSON BAŞKA BİR OYUNCU'

Livakovic'in gollerde hatalı olmadığını kaydeden Kahveci, "Davinson başka bir oyuncu. Etrafındaki herkesi oynatıyor. Torreira yine görevini çok iyi yaptı. Galatasaray ön tarafa çok rahat geldi. İkinci yarıda Sara ve Yunus etkili oldu. Osimhen'in son vuruşları kötüydü" ifadelerini kullandı.

'HAKEM KARARLARI DOĞRUYDU'

Hakem Atilla Karaoğlan'ın skora etki etmediğini dile getiren ünlü yorumcu, "Sarı kartlar tartışılır belki ama sonuca etki edecek bir karar yoktu. Bu maçın ağırlığı ve stresini düşündüğümde iyi maç yönetti. Fenerbahçe'nin penaltısı doğru bir karardı. 10 sarı kart verdiyse 9'u doğrudur" şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE KAZANIRKEN DE İYİ OYNAMIYORDU'

Derbide Tadic'in en kötü performansını sergilediğini belirten Nihat Kahveci, "Fenerbahçe sadece Maximin'e bel bağlandı. Galatasaray beraberlik için oynamadı. Fenerbahçe kazanırken de iyi oynamıyordu. Muhteşem oynadığı dediğim tek maç turun kaybedildiği Lille maçı" dedi.

'MOURINHO BEKLENENİ VERMEDİ'

Jose Mourinho'nun geldiğinden beri hiçbir katkı vermediğini hatta Fenerbahçe'nin geriye gittiğini ifade eden Kahveci, "Mourinho'dan çok daha farklı bir oyun beklerdim. Taraftar da çok şey bekliyordu. Karşılığını veremedi. Yazık değil mi bu taraftara? Maddi manevi en güçlü kurulan yönetimin kurduğu bir kadro var. Szymanski ısrarı nedir anlamıyorum. İyi oynatmıyorsun hocam. Galatasaray, inanılmaz bir eşik atladı ve Mourinho'yu da tartışılır hale getirdi" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR OYUN GÖRMEDİM'

Nihat Kahveci derbide oynanan oyunu eleştirirken, "Ben hayatımda böyle bir oyun görmedim. Orta sahaların bu kadar kolay geçildiği bir maç görmedim" diyerek sözlerini noktaladı.