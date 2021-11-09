Nihat Kahveci'den Alex de Souza yorumu

09 Kasım 2021 Salı, 13:00

Süper Lig'de 12 hafta sonunda 20 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira için çanlar çalıyor. Oynadığı son 4 lig maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe’de kötü gidişata bir dur demek isteyen yönetimin Portekizli teknik direktörle yolları ayırıp yeni seçeneklere yoğunlaşacağı iddia ediliyor.

TRT Spor’da yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisinde takımın başında olup olmayacağını bilmediğini söyleyerek, “Süper Lig'de 12 hafta sonunda 19 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe'de Vitor Pereira için çanlar çalıyor.” ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci’nin açıklamaları şöyle:

"Sen buraya şampiyon yap takımı diye geldin. Kadron da çok iyi. Sistemin, seçimlerin her şeyin tartışılıyor senin. Son maçın yarım saati ne oynadı Fenerbahçe? Sağ bekte Pelkas'ı gördük, arkası dörtlüye döndü. Çataldan dönen top var. Enteresan bir şeyler yaptı. İnsanlara bakın hangi sistem oynuyor diye gösteriyor gibi yaptı"

"Esasında çok kolay yapabileceği bir şey var. Takip etmiyorum kamuoyunu dese de takip ediyor çünkü bazı laflarıyla cevap veriyor zaten konuşunca. Fenerbahçe kaliteli oyuncularla oynamalı diye bir beklenti var. Galatasaray maçında ne olacak mesela? Ben Pereira'yım. Berke kalede, Nazım, Kim, Szalai, Novak 4'lü. Ortada Sosa - İrfan. Mesut serbest. Pelkas solda, sağa Ferdi ya da Samuel'i. En önde de Valencia iyi mi, ya da Berisha koy bak bitti. Sonra bak, herkesin istediği oynuyor dimi. Otur kenarda rahat rahat maçtan sonra kalitelileri oynattım, skor yine gelmedi de. Bunu yapmadı bugüne kadar."

"Bu aşamada yeni teknik direktör de bulmak zor, toplantılar görüşmeler oluyordur. Bu sezon da geç kalırlarsa bu sezon da yanabilir diye düşünüyorum. Ali Koç'un bence Pereira'yla başladığında bile B planı olmalıdır. Tüm takımlar için geçerli."

"Alex de Souza heykeli dikilmiş, Fenerbahçe tarihinin en önemli oyuncularından. Saha içi ve dışında çok sevilen bir isim. Ben şahsen Alex de Souza için daha erken derim."