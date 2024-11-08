Nihat Kahveci'den sert eleştiri: 'Bitirdi Fenerbahçe'yi'
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin, Hollanda temsilcisi karşısındaki performansını Nihat Kahveci değerlendirdi.
Ünlü yorumcunun Kontraspor YouTube kanalındaki açıklamaları şöyle:
"Mourinho kusura bakma kulübede değildin, cezalıydın. Yukarıdan oyunu izliyorsun daha net görüyorsun orta sahayı bu kadar 58. dakikada değişiklikle nasıl boş bırakırsın.
Forveti çiftle tamam, ben hiç bir şey demem ama Szymanski'yi sola atıyorsun Maximin'i çıkararak Fred ile Amrabat kalıyor.
Rakip çift forvet diye Amrabat iki stoper arasına giriyor. Forvet tek başına kalıyor orada.
Ne oldu? Tiki taka bilardo gibi paslaştılar aynı tarz golleri yedi Fenerbahçe."
"BİTİRDİ FENERBAHÇE'Yİ"
"Ön tarafta bu kadar pozisyona girip atamazsan, defansta yürüyerek gelip hiçbir müdahalede bulunamazsan ne yapacaksın?
Bu değişikliğe gerek yoktu, orta sahayı o kadar boş bırakmaya gerek yoktu.
Mourinho bugün orta sahayı tek başına bırakarak bitirdi Fenerbahçe'yi."
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