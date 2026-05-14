Victor Osimhen Galatasaray sevgisini bu sözlerle anlattı: 'Tanrı beni bu kulüple kutsamış'

Victor Osimhen, Galatasaray'da üst üste ikinci Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Attığı 15 golle üst üste 4. şampiyonluğun mimarlarından olan Nijeryalı yıldız, kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyerek şunları dedi:

"Çok iyi hissediyorum. Şu anda her şey harika gidiyor. Kariyerimin en güzel ve kendimi en iyi hissettiğim dönemlerinden birini yaşıyorum. Kupaları sonuna kadar hak ederek kazandık. Çok keyif alıyorum ve çok mutluyum."

Teknik direktör Okan Buruk'u öven Osimhen, "Okan Buruk, Fatih Terim'le birlikte ligdeki en iyi hocalardan biri. Dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu olarak hem de teknik direktör olarak bu başarıları elde etmesi kendisine koyduğu standardı gösteriyor. Okan Buruk çok kaliteli özellikleri var. Egoist değil. Oyuncularına inanıyor. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması, bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Büyük bir insan. Hocamdan çok memnunum. Dediğim gibi; Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi iki hocası” dedi.

Victor Osimhen gelecek sezon da şampiyon olmak istediklerini söyleyerek, "Önümüzdeki sezon çok daha zor olacak. Çünkü artık herkes Galatasaray’ı yenmek isteyecek. Biz ise daha fazla çalışmaya, daha çok savaşmaya devam edeceğiz. Gelecek sezon da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray kaptanı Mauro Icardi'yi öven Osimhen, “Antalyaspor maçındaki son golde Icardi'nin attığımı çalınca görünce 'İşte bu! İşte benim kaptanım' dedim. Golü kendisi atmadı. Kaan'a pas attı. Icardi çok büyük futbolcu” diye konuştu.

Victor Osimhen, Liverpool maçı öncesinde kendisi için açılan pankart hakkında şöyle konuştu:

"Kızımı, küçük halimi ve annemi görünce gözlerim doldu. Annem; benim ve kardeşlerim için çok mücadele verdi ama bunun tadını çıkaramadı. Galatasaray taraftarı gerçekten inanılmaz bir anı verdi. Sevgi ile inşa edilen bir kulüpte oynadığınızı anlıyorsunuz. Tanrı beni Galatasaray ile kutsamış. Galatasaray ve Osimhen... Allah kaderimize yazmış diyebilirsiniz. Büyük şeylere ulaşacağımızı, birlikte mücadele edeceğimizi alnımıza yazmış. Galatasaray'da çok mutluyum. Buranın bulunduğum diğer kulüplere göre çok farklı bir yeri var. Sahaya her çıktığımda kendimi bu formaya adamak istiyorum."

Victor Osimhen takımdaki en yakın arkadaşı Gabriel Sara ile olan anısını anlattı. Osimhen, "Gabriel Sara benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz, gülüyoruz. Suriye Milli Takımı’ndan davet geldiğinde ona, ‘Gitmelisin, kabul etmelisin’ demiştim. Onunla birlikte oynamaktan büyük keyif alıyorum" dedi.