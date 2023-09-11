Transfer sezonunda son günler... Emmanuel Dennis'e Türk kancası!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:44

Güncelleme: 11.09.2023 - 18:44

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Emmanuel Dennis'in Türkiye'ye transfer olacağı iddia edildi.

ABD merkezli The Athletic'te yer alan habere göre; 25 yaşındaki futbolcunun, transferin son gününe (15 Eylül Cuma) kadar Türkiye'den bir takımla sözleşme imzalayabileceği öne sürüldü.

Emmanuel Dennis

TRABZONSPOR İDDİASI

Emmanuel Dennis'in temsilcilerinin Türk kulüpleriyle görüşmelere devam ettiği aktarıldı. Dennis için yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak opsiyonsuz kiralama seçeneği olduğu ve Nijeryalı futbolcunun maaşının büyük bölümünün oyuncuyu kiralayacak kulüp tarafından karşılanması üzerine olduğu ifade edildi.

Trabzonspor'un da Dennis ile ilgilendiği ve görüşmelerin yapıldığı ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINA KADAR

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Emmanuel Dennis, kanatlarda ve santrfor hattında forma giyebiliyor.

25 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.