Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Steven Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
NOTTİNGHAM FOREST - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
NOTTİNGHAM FOREST - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Aston Villa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Luton Town'u 3-1 mağlup etmişti.
Nottingham Forest ise Liverpool deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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