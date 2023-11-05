Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:52
Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Steven Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

NOTTİNGHAM FOREST - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

NOTTİNGHAM FOREST - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Aston Villa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Luton Town'u 3-1 mağlup etmişti.

Nottingham Forest ise Liverpool deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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