Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:06
Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Nuno Espírito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Nottingham Forest, ligde oynadığ son maçta Sheffield United deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Chelsea ise kendi sahasında ağırladığı West Ham'ı  5-0 mağlup etmişti. 


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