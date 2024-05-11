Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Nuno Espírito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Nottingham Forest, ligde oynadığ son maçta Sheffield United deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Chelsea ise kendi sahasında ağırladığı West Ham'ı 5-0 mağlup etmişti.
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