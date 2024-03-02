Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nottingham Forrest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:22
Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı sürüyor.

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Nuno Esprito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

NOTTİNGHAM FOREST - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

NOTTİNGHAM FOREST - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Paul Tierney'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

Nottingham Forrest, ligde oynadığı son maçta Aston Villa deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Liverpool ise sahasında karşılaştığı Luton Town'ı 4-1 mağlup etmişti. 


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