Nottingham Forest - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nottingham Forrest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı sürüyor.
Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Nuno Esprito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
NOTTİNGHAM FOREST - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
NOTTİNGHAM FOREST - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Paul Tierney'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
Nottingham Forrest, ligde oynadığı son maçta Aston Villa deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Liverpool ise sahasında karşılaştığı Luton Town'ı 4-1 mağlup etmişti.
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