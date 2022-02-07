Nottingham Forest'tan sürpriz galibiyet

Son şampiyon Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası'na erken veda etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00
Nottingham Forest'tan sürpriz galibiyet
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Championship (2. lig) takımlarından Nottingham Forest, turnuvanın 4. turunda Premier Lig ekibi Leicester City'yi ağırladı.

Nottingham Forest, Zinckernagel'in 23, Johnson'ın 24, Worrall'ın 32 ve Spence'in 61. dakikadaki golleriyle geçen yılın şampiyonu Leicester City'yi eledi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika formasını giydiği Leicester City'nin golü, 40. dakikada Iheanacho'dan geldi.

Nottingham Forest, Leicester City'yi 4-1 mağlup ederek İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.


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