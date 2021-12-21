Premier Lig'de bir haftada 90 koronavirüs vakası
İngiltere Premier Lig'de son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs testlerinde 90 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'de bir haftada 90 koronavirüs vakası tespit edilmesi endişe yarattı.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.
Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, koronavirüs salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.
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