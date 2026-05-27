Cumhuriyet Gazetesi Logo
Novak Djokovic ile Alexander Zverev Fransa Açık'ta üçüncü turda!

Novak Djokovic ile Alexander Zverev Fransa Açık'ta üçüncü turda!

27.05.2026 23:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Novak Djokovic ile Alexander Zverev Fransa Açık'ta üçüncü turda!

Alman tenisçi Alexander Zverev ve Sırp raket Novak Djokovic, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) üçüncü tura yükseldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 4. gününde, 2024 finalisti Alman Alexander Zverev (2), Çek Tomas Machac'ı 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi.

Image

Kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonu olan 39 yaşındaki Sırp Novak Djokovic (3), Fransız Valentin Royer'i 6-3, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek kadınlarda Mirra Andreeva (8), İspanyol Marina Bassols Ribera'yı 3-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, Arjantinli Solana Sierra, İtalyan Jasmine Paolini'yi (13) 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle eledi.

İlgili Konular: #Novak Djokovic #Fransa Açık #Alexander Zverev

İlgili Haberler

Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci tura çıktı
Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci tura çıktı Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, ikinci tura çıktı.
Iga Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi!
Iga Swiatek Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi! Polonyalı raket Iga Swiatek, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) üçüncü tura çıktı.
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı!
Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta çiftlerde ikinci tura çıktı! Zeynep Sönmez ile Alman raket Tatjana Maria, Fransa Açık'ta (Roland Garros) çiftlerde ikinci tura yükseldi.