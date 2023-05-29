Novak Djokovic kimdir, kaç yaşında? Novak Djokovic nereli?

Yayınlanma: 29.05.2023 - 20:17

Güncelleme: 29.05.2023 - 20:17

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki tek erkekler ilk tur maçında, 2016 ve 2021 şampiyonu Djokovic ile dünya sıralamasının 114. basamağındaki Kovacevic karşılaştı. Djokovic 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerle maçı 3-0 kazandı. Novak Djokovic'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

NOVAK DJOKOVİC KİMDİR?

Novak Djokovic, 22 Mayıs 1987'de Sırbistan'da doğdu. 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023 Avustralya Açık, 2011, 2015, 2018 Amerika Açık, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022 Wimbledon ve 2016, 2021 Fransa Açık tenis turnuvalarında şampiyonluğa ulaştı.

Grand Slam kazanan ilk Sırp tenisçi olan Djokovic, 2008 Indian Wells şampiyonu. 2007 yılında Federer'i yenebilen birkaç tenisçiden biridir. Ayrıca 2008 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Amerikan James Blake'i 2-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 2007 yılı onun için bir yükseliş yılı sayılabilir. En büyük atılımını Amerika Açık Tenis turnuvasındaki ikinciliğiyle yaptı.

Bunun dışında 2007 yılında Roland Garros (Fransa Açık) ve Wimbledon turnuvalarında yükseldiği yarı finaller onu ne kadar yetenekli bir tenisçi olduğunu göstermektedir. Nitekim bu yarı finaller, finalde Rafael Nadal'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek 2011 Wimbledon Şampiyonluğuna ulaşmasının ilk göstergeleri olarak kabul edilebilir. 2008 yılında Avustralya Açıknı Jo-Wilfred Tsonga'yı 4 sete yenerek kazandı (Turnuva boyunca sadece bir set vermiştir). Böylece Grand Slam kazanan ilk sırp tenisçi oldu. Bundan sonra Indian Wells turnuvasını yine Sırp Ana Ivanovic ile kazandı.

2008 Yaz Olimpiyat Oyunlarında James Blake'i sert kortta 2-0 yenince sert kortta ne kadar uzman olduğunu gösterdi ve taraftarlarını 2008 Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda başarılı olacağı konusunda umutlandırdı. 2009 sezonuna Brisbane International turnuvasında, 1. turda aldığı Ernests Gulbis mağlubiyetiyle başladı. Sonra katıldığı Sydney turnuvasında yarı finale kadar yükselmiş fakat bu turda da Jarkko Nieminen'e yenildi. Avustralya Açık 2009 Turnuvasında ise çeyrek finale kadar 2 set vererek gelmiştir. Fakat çeyrek finalde Andy Roddick ile yaptığı maçta geçirdiği kramplat ve onu aşırı derecede rahatsız eden sıcak yüzünden 2-1 gerideyken (setlerde) maçtan çekildi. Aralık ayından bu yana kaybetmeden 43 maç kazanan Djokovic, Guillermo Vilas'ın 46 maçlık seri ve John McEnroe'ya ait 42 maçlık sezona en iyi başlangıç rekorlarına yaklaştı fakat Roland Garros Turnuvası yarı finalinde dünya 3 numarası ve en çok Grand Slam (tenis) kazanan efsane Roger Federer'e 3-1 kaybederek 44. maçında kaybetti. Daha sonra dünya 1 numarası olan Djokovic, 2012 Wimbledon'da yarı finalde Roger Federer'e kaybedene kadar 1. numarada kalmayı başardı ve Federer'e yenildikten sonra 2. sıraya gerilemiş ve tekrar 1. numaraya yükseldi.

2016 yılında gerçekleştirilen Cincinati Turnuvasından el bileğindeki sakatlığın iyileşmesi için çekildi.

ÖZEL YAŞAMI

Novak Djokovic, 2016'da Jelena Djokovic'le evlendi.

