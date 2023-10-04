Nuri Şahin, Antalyaspor'un hedefini açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin ve kulübün başkanı Sabri Gülel, katıldıkları toplantıda açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin, hedeflerinin Avrupa olduğunu belirtti.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, en büyük hedeflerinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.
Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ile futbol sorumlusu Şahin, kentte iş insanları ve kanaat önderlerinin oluşturduğu Salı Grubu toplantısına konuşmacı olarak katıldı.
'HOCAMIZLA GURUR DUYUYORUZ'
Salı Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre Gülel, Antalyaspor'da göreve geldikten sonra her şeyi adım adım planladıklarını anlattı. Transferde 16 kişilik komite oluşturduklarına ifade eden Gülel, "doğru yer, doğru fiyat, doğru ücret" ile borcu olmayan kulüp oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Gülel, Antalyaspor'a kentteki herkesin sahip çıkmasını isteyerek, "Samsunspor ve İstanbulspor galibiyetleriyle yükselişe geçtik. Antalyaspor olarak iyi işler yapıyoruz, yapacağız. Hocamızla da gurur duyuyoruz" dedi.
Sabri Gülel
'EN BÜYÜK HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİTMEK'
Futbol sorumlusu Nuri Şahin de futbol kariyerini, Antalyaspor'a geliş hikayesini aktardı.
Takımın durumu ve geleceği hakkında bilgi veren Şahin, çok güzel şeyler yaptıklarını, yönetimle teknik ekiple uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Hedefler, altyapı ve bütçe ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Nuri Şahin, "En büyük hedefimiz Avrupa'ya gitmek" ifadesini kullandı.
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