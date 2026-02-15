Sergen Yalçın'dan yeni transferlere övgü: 'Kaliteleri ve performansları...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yüzde 50'si değişti takımın, daha başka bir oyun oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular ilk 15-20 dakika zorlandı, sonra toparlandık ve oyun bize geçti. İki taraf da bireysel hatalardan gol buldu, denk oldu. İkinci yarıya rakip iyi başladı, sonra biz oynadık ve golü bulduk. Rakip yan toptan golü buldu. Yan top zafiyetimiz çok öne çıktı bugün, günün negatif tarafı bu oldu. Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün. 2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici."

"BAŞAKŞEHİR HEP ZOR OLMUŞTUR"

"Başakşehir herkes için zor olmuştur. Son haftalarda çok iyiler. Bugün bizim adımıza kazanmak önemliydi. Taraftarımızı ve camiamızı mutlu ettik."

"Yeni gelenlerin performansları iyiydi. Çok mücadele ettiler. Bu tür maçlar kolay değil, zor maçlar bunlar."

"YENİLER BEKLENTİYİ KARŞILAYACAK GİBİ DURUYOR"

"Devre arasında aldığımız oyuncular, hepsi ana oyuncular, hepsini oynatıyoruz. Kaliteleri ve performansları beklentiyi karşılayacak gibi duruyor. Biz öyle görüyoruz.  Kolay değil, 5 yeni oyuncuyla müthiş performans beklemek doğru değil. Alışma sürecinde oyuncular. Takımımız daha güçlü oynamaya başladı. Bu deplasman kolay değil, zor deplasman. 3 puan sevindirici."

"Önce geri düştük, öne geçtik, berabere oldu. Son ana kadar bırakmayıp kazandık. Yavaş yavaş daha iyi olacak."

