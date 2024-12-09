‘O hakem düdüğü assın’

Galatasaray’ın, Sivasspor’u yendiği maçın 90+6. dakikasında Sivaslı Manaj, Barış Alper’in bileğine bastı. Hakem Turgut Doman, Manaj’a sarı kart verdi. VAR tavsiyesiyle müdahaleyi izleyen Doman kararını değiştirmedi.

‘O hakem düdüğü assın’
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Faik Bakoğlu
Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Barış Alper gözyaşları içinde sedyeyle oyun alanını terk etti. 

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, “3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper’i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. Manaj, Barış’ı katlederken seyreden hakem, VAR’a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var” dedi. 

‘DÜŞMANLIK İLANI’

G.Saray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, “Açıkça G.Saray’a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler! Bugün bu hakem düdüğünü asmalıdır. Barış’ın durumu kötü, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman, bunun bir futbolcu olduğunu düşünmezsiniz. Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış Alper’e müdahalede bulunuyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana” diye konuştu.


Etiketler: #galatasaray #Sivasspor #Turgut Doman

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