Obradovic 2 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Türk Telekom Basketbol Takımı, EuroCup'ın 11. haftasında yarın sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'le karşılaşacak. Sırp antrenör Zeljko Obradovic, 2 yıl sonra Türkiye'ye resmi bir maça gelecek.
Türk Telekom, Fenerbahçe'yle tarihi zaferler yaşayan Zeljko Obradovic'in takımı Partizan NIS'i Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 5'er galibiyet ve yenilgiyle 10 takım arasında 7. sırada bulunan Türk Telekom, deplasmanda oynadığı maçta Partizan NIS'e 85-59 kaybetmişti. Sırbistan temsilcisi ise 8 galibiyet ve 2 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor.
OBRADOVIC 2 YIL SONRA TÜRKİYE'DE RESMİ MAÇTA
Zeljko Obradovic, yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'de resmi bir maça çıkacak. Fenerbahçe'yle 507 maça çıkan Obradovic, Turkish Airlines EuroLeague zaferinin yanı sıra Türkiye'de 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.
Sırp başantrenör, Türkiye'deki son resmi maçına Fenerbahçe'nin TOFAŞ'ı 15 Mart 2020'de 84-75 yendiği karşılaşmada çıkmıştı. Obradovic, sezon başı Fenerbahçe'nin düzenlediği özel bir turnuva için Partizan NIS'le İstanbul'a da gelmişti.
Obradovic, Türkiye'de kazandığı son kupayı yarın karşılaşmanın oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda kaldırmıştı. Obradovicli Fenerbahçe, 16 Şubat 2020'de Ankara Spor Salonu'nda Darüşşafaka'yı yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.
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