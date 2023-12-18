Ödül töreninde konuştu: Okan Buruk'tan transfer ve kura açıklaması!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 21:32

Güncelleme: 18.12.2023 - 21:32

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Boğaziçi Üniversitesi tarafında düzenlenen bir etkinlikte en iyi antrenör olarak ödüllendirildi.

Başarılı hoca, aldığı ödül sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir."

TRANSFER VE KURA AÇIKLAMASI

"Bugünü heyecanlı geçirdik. 8 aday var, ister istemez seçiyorsunuz 'O olsun, bu olmasın' diye. Sparta Prag ligde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar, biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan takım yok. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek. Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek."

"Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte kadro için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok."

"AVRUPA LİGİ'NE GELMEMİZ BİR HAYIR"



"İlk maçı kendi sahamızda oynamak iyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalden bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayal."