Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'den 'Gomis' paylaşımı
Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sel, oğlunun fotoğrafını paylaşarak, "Bu gelişi cennette çılgın gibi kutlayan bir Oğuz Arda olduğuna eminim! Hoşgeldin" dedi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen Çorlu Tren Faciası'nda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Mısra Öz'ün paylaşımında Galatasaray'a transferi ile gündeme oturan Bafetimbi Gomis de yer aldı. Gomis'in geçmişte çekmiş olduğu bu videoda, "Herkese merhabalar. Bu video aracılığıyla Oğuz Arda kardeşimizin tüm ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Acınızı bütün kalbimle paylaşıyorum. Toprağı bol, ruhu huzurlu olsun." ifadeleri yer aldı.
Mısra Öz, bu videoyu, "Bu gelişi cennette çılgın gibi kutlayan bir Oğuz Arda olduğuna eminim!" notu düşerek paylaştı.
İşte o paylaşım:
Bu gelişi cennette çılgın gibi kutlayan bir Oğuz Arda olduğuna eminim!— Mısra ÖZ (@misra_oz) January 30, 2022
Welcome back! @BafGomis #bafetimbigomis #OğuzArda pic.twitter.com/1RzOQcUX7Z
NE OLMUŞTU?
8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden biri de 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'di.
"O HEP 9 YAŞINDA"
Sarı-kırmızılı kulüp, kazanın yıldönümünde sosyal medyada Oğuz Arda Sel için, "O hep 9 yaşında" paylaşımı yapmıştı.
O hep 9 yaşında… #OğuzArdaSel pic.twitter.com/1eQwXQk9ZS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2021
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