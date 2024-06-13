Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında, nereli? Oğuz Aydın'ın kariyeri
Geride kalan sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren genç oyuncu Oğuz Aydın, birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Peki, Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında, nereli? Oğuz Aydın'ın kariyeri
Alanyaspor'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Oğuz Aydın, büyüklerin transfer listesine girmeyi başardı. Birçok futbolsever de Aydın'ın kariyerini araştırıyor. Peki, Oğuz Aydın kimdir? Oğuz Aydın kaç yaşında, nereli? Oğuz Aydın'ın kariyeri
OĞUZ AYDIN KİMDİR?
Oğuz Aydın, 27 Ekim 2000'de Lahey'de dünyaya gelmiştir. Oğuz Aydın 2016'da Bucaspor altyapısında futbola başladı. 2018'de as takıma yükselen Aydın, ilk profesyonel maçını 27 Ocak 2018'de Eyüpspor'a karşı oynadı. Bucaspor as takımıyla ilk sezonunda 12 lig maçında forma giydi. Bucaspor sezonu 16. bitirerek 3. Lig'e düştü.
2018-19 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Bucaspor ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 5 gol, 4 asist yaptı ancak Bucaspor'u küme düşmekten kurtaramadı.
1 Temmuz 2021'de, 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. İlk sezonunda, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 8 gol, 1 asist yaptı.
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