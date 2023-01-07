"Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'e geri dönüyor" iddiası

Yayınlanma: 07.01.2023 - 09:44

Güncelleme: 07.01.2023 - 09:44

Süper Lig'de daha önce uzun yıllar Beşiktaş forması giyen, ardından Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Oğuzhan Özyakup için Türkiye'den bir talip var.

Fanatik'in haberine göre Demir Grup Sivasspor, daha önceden de transferi gündeme gelen deneyimli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor.

Rıza Çalımbay

Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu transferle bizzat ilgilendiği iddia edildi. Ailevi problemleri nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Dia Saba’nın yerine düşünülen Oğuzhan’ın, teklife vereceği cevap bekleniyor.

Deneyimli futbolcu Oğuzhan Özyakup, bu sezon 8 maçta forma şansı buldu ve 2 gol katkısı sağladı.







