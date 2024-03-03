Okan Buruk derbi galibiyetini değerlendirdi: 'Büyük takımlarda egolar bazen fazla olabiliyor'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 21:46

Güncelleme: 03.03.2024 - 21:46

Süper Lig'in 28. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray dev maçta Beşiktaş deplasmanına çıktı.

Sarı-Kırmızılılar 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli.

"ÇOK NET POZİSYONLAR VERMEDİK"

Rakibimizin ikinci yarı hamleleri oldu. Çok net pozisyonlar vermedik. Doğru sonlandırma yapsaydık maçı erken bitirebilirdik. Beşiktaş deplasmanı çok zorç Muhteşem bir taraftar var. Benim oyuncularım bu tür atmosferlerde çok daha iyi oluyor. Bizi desteklemeye gelen muhteşem taraftara da teşekkür ediyorum.

"BU STATTA İLK GALİBİYET"

Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Takımım bazen iyi maçlara daha iyi hazırlanıyor, bazen de rakibimize göre oyun hızını azalttığı zamanlar da oluyor. Hoca olarak hepsini en iyi şekilde hazırlamak istiyorum. Bu statta Galatasaray'ın ilk galibiyeti, bu da hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kazanmak istiyorduk. 10 maç kaldı. Her oynadığımız maç zor olacak. Tek maç haftasına geçtik. Daha iyi hazırlanacağız.

"EGOLAR BAZEN ÇOK FAZLA OLABİLİYOR"

Kadromuz tamamlandığında daha iyi olacağız. Bazı bölgelerde kısıtlıyız. Kaan'ı kullandık, Barış'ı da kullandık. Icardi bugün yüzde 100 ile oynamadı, saha içinde liderlik yaptı. Sahada olup mücadele vermeyi seçti. Takım olarak iyi bir takım olduğumuzda daha iyi olacağız. Büyük takımlarda egolar bazen çok fazla olabiliyor. Burada en önemli şey Galatasaray'ın başarısı. Son 10 haftaya girdik daha da fazlasını yapmamız gerekiyor."