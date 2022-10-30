Okan Buruk gözden çıkardı! Yıldız isim yerine yerli futbolcu...
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Haris Seferovic, teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü. Sarı-kırmızılı yönetim Seferovic'in yerine Deniz Undav'ı kadroya katmak istiyor.
Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Galatasaray'da üstü çizilen yıldız isim Haris Seferovic oldu.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'da yönetim, sezon başında Benfica'dan büyük umutlarla kiralanan ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Seferovic'le yollarını ayırmayı gündemine aldı.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; İsviçreli yıldızın ayrılığı durumunda listenin ilk sırasında Deniz Undav yer alıyor. Belçika'da gösterdiği müthiş performansın ardından 8 milyon Euro karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Türk forvet şu ana kadar Premier Lig'de bekleneni veremedi.
Galatasaray 26 yaşındaki forveti kadrosuna katarak hem kadrosunu önemli bir golcüyle takviye etmek hem de yerli rotasyonuna kalite katmak istiyor.
Brighton formasıyla 7 resmi maçta sadece 122 dakika sahada kalabilen Deniz takımına 1 gollük katkı verdi.
DENİZ UNDAV KİMDİR?
Futbola Almanya'da TSV Achim takımında başlayan Deniz Undav ilk profesyonel deneyimini TSV Havelse'de yaşadı. Ardından Braunschweig ve Meppen formalarını giyen genç forvet, 2020 yılında Belçika ekibi Union ile anlaştı.
26 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek takımının Belçika Jupiler Pro Lig'e çıkmasını sağlayan Deniz Undav geçtiğimiz sezon kariyerinin en önemli çıkışını gösterdi.
33 maçta 25 gol ve 10 asisle Belçika'da gol krallığına ulaşan Deniz Undav bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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