Okan Buruk listeyi verdi... En az 6 oyuncu gelecek iddiası

26 Haziran 2022 Pazar, 11:11

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yoğun bir mesai harcadı. Gelecek sezonun kadro planlamasını netleştirmek için yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan Buruk, Transfer yapılacak bölgeleri belirledi.

Hürriyet'in haberine göre, Konyaspor’dan stoper Abdülkerim Bardakçı’yı bonservisiyle, Eyüpspor’dan sol bek Kazımcan Karataş’ı da kiralık olarak renklerine katan sarı kırmızılılar en az 6 transfer daha yapacak.

SAVUNMAYA TAKVİYE

Takımın en sorunsuz bölgesinin kale olduğunu savunan Okan Buruk’un Fernando Muslera’ya güveni tam. Uruguaylı file bekçisinin alternatifi olan Okan Kocuk da bu sezon Giresunspor’da sergilediği performansla A takım kalesini sorunsuz biçimde koruyabileceğini gösterdi. Okan, bazı lig maçlarında da forma giyebilecek.

Marcao’nun ayrılmasını yüksek ihtimal olarak gördüğü için Abdülkerim Bardakçı’nın transferine onay veren Okan Buruk, bonservisi elinde olan Jason Denayer’i de istiyor. Galatasaray’ın 4 yıllık toplam 8 milyon Euro’luk teklifine karşın 10 milyon Euro talep eden Belçikalı futbolcuyla önümüzdeki hafta içinde yeniden görüşülecek. Ayrıca sağ beke de transfer yapacak olan sarı kırmızılıların ilk adayları Sassuolo’dan Mert Müldür ve Kayserispor’dan Onur Bulut.

FORVET TRANSFERİ MERAKLA BEKLENİYOR

En büyük değişim orta sahada yaşanacak. Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu-Alexandar Cicaldau üçlüsü teklif gelmezse kadroda tutulacak ancak yerlerine direkt ilk 11’de forma giyecek 3 futbolcu alınacak. Bu bölge için düşünülen isimlerin başında Benfica’dan Joao Mario, Aston Villa’dan Morgan Sanson ve Antalyaspor’dan Fernando geliyor. Kanat oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’ün de mutlak surette takımda kalmaları gerektiğini bildiren Okan Buruk, bir de kanat forvet transferi istedi.

Forvet hattı da teknik direktör Okan Buruk’un mutlaka takviye yapılmasını istediği mevkilerden. Bu bölgeye fizik gücü yüksek ve pivot santrfor özelliklerine sahip bir futbolcu isteyen Buruk, yönetimin ‘Gomis ya da Diagne’den en az biriyle yolları ayırma’ fikrini destekledi. Bu oyunculardan birini veya ikisini de gönderecek olan sarı kırmızılılar, Roma’dan Özbek Eldor Shomurodov ve Lazio’dan Kosovalı Vedat Muriç’i kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.