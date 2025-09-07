Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz yanıtı: 'Hiç bırakmak istemedik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW TV'de açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray taraftarının kızdığı ama çok değer verdiği bir oyuncu. Kırmızı karttan sonra Galatasaray taraftarı ne kadar sevdiğini gösterdi. Barış genç futbolcu. Hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Barış'ın Galatasaray'a verdiği hizmet... Bütün maçlarda hep hazırdı. Milli Takım için önemli bir oyuncu. Barış çok değerli bir oyuncu. Barış, Galatasaray'a çok bağlı bir oyuncu. Son hafta olan bir şey değildi. Lig başladıktan sonra başladı. Barış ilk 2 maçta çıktı oynadı. Yüzde 100 ile oynadı. Barış yarın başladığında yine yüzde 100'üyle oynayacak. Oyunculardan kolay vazgeçmemek lazım. Hiç bırakmak istemedik. Şampiyonlar Ligi bir hedef. Barış birçok mevkide oynayabiliyor. Osimhen ve Icardi'nin olmadığı zaman Barış var. Barış çok değerli. Dün akşam aradım ulaşamadım, sonra o beni aradı. Birbirimize ulaşamadık ama yarın arayacağım. İnşallah Barış bizimle devam edecek. Belki Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sezon geçirip çok daha büyük paralara gidecek. NEOM'un teklif ettiği para kafaları karıştırabilir. Kendi takımı içerisinde de oyuncular arasında beklenti olabiliyor. En doğru şekilde bu süreci çözüp Barış'ı tekrar içeri çekmemiz gerekiyor."

'SALI GÜNÜ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK'

"Barış Alper Yılmaz, salı günü takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Barış’tan talep edilecek bir şey yok. O, kendini doğru şekilde ifade edebilir. Onu baskı altına almaktan çok bu olay yaşanmamış gibi onu takımın içine sokup yönetmemiz gerekiyor."