Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi için erteleme sorusuna yanıt: 'Talebimiz olmadı, çıkacağız oynayacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyapsor maçı derbisi sonrası Beşiktaş maçının ertelenmesi ile ilgili soruya yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılar salı günü Alanyaspor ile deplasmanda kupa maçına çıkacak. Cumartesi günü ise ligde Beşiktaş'a konuk olacak.

"Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde bununla ilgili talebiniz olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı aynı güne geldiği için erteleniyor, o maçın nereye koyulacağı belli değil" dedi.

Okan Buruk "Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.