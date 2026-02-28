Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi için erteleme sorusuna yanıt: 'Talebimiz olmadı, çıkacağız oynayacağız'

Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi için erteleme sorusuna yanıt: 'Talebimiz olmadı, çıkacağız oynayacağız'

28.02.2026 23:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi için erteleme sorusuna yanıt: 'Talebimiz olmadı, çıkacağız oynayacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi için erteleme talep etmediklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyapsor maçı derbisi sonrası Beşiktaş maçının ertelenmesi ile ilgili soruya yanıt verdi.

Sarı-kırmızılılar salı günü Alanyaspor ile deplasmanda kupa maçına çıkacak. Cumartesi günü ise ligde Beşiktaş'a konuk olacak.

"Beşiktaş maçının ertelenmesi gündemde bununla ilgili talebiniz olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Benim bundan haberim yok. Ligin fikstürü de belli. Zaten milli takımdan dolayı Göztepe maçı aynı güne geldiği için erteleniyor, o maçın nereye koyulacağı belli değil" dedi.

Okan Buruk "Beşiktaş maçıyla ilgili talebimiz olmadı. Çıkacağız oynayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #okan buruk

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Juventus maçı açıklaması: 'Çok büyük ders aldık'
Okan Buruk'tan Juventus maçı açıklaması: 'Çok büyük ders aldık' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2 biten Juventus maçının ardından görüşlerini aktardı.
Okan Buruk'tan Liverpool eşleşmesi sonrası ilk yorum: 'Çok oyuncu değişikliği olmadı, tanıdığımız bir rakip'
Okan Buruk'tan Liverpool eşleşmesi sonrası ilk yorum: 'Çok oyuncu değişikliği olmadı, tanıdığımız bir rakip' Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.
Okan Buruk muhtemel rakipler için konuştu: 'Bir takım tercih edemezsiniz, hangisi gelirse...'
Okan Buruk muhtemel rakipler için konuştu: 'Bir takım tercih edemezsiniz, hangisi gelirse...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı sonrası kafile dönüşünde İstanbul'da açıklamalarda bulundu.