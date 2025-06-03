Okan Buruk'tan çarpıcı sözler: Transferler, Jose Mourinho, milli takım...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'ta açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk şampiyonlukla üçüncü şampiyonluğu benzetiyorum. Hepsinde önde gittik. Puan farkına baktığımızda bu sene en kolay gitti gibi gözüküyor ama psikolojik olarak bu sene en zor seneydi. Geçen sene de 102-99 birbirine yakın. Psikolojik anlamda, Galatasaray taraftarının da psikolojisini katıyorum. Fenerbahçe bizi geçecek diye hiç düşünmedim. Finalleri iyi yaptık. Bu sene zordu, zaman zaman zorlandık ama en sona baktığımızda daha kolay geçti."

"MOURINHO FORMDA DEĞİLDİ ZATEN"

"Kimse hatırlamıyordur belki ama hazırlık maçlarımız da çok kötüydü bizim. 5-2 de biz hazırlık maçı kaybettik biz. Tabii o dönemler benim için çok dönemli değil aslında hazırlık maçı adı üstünde. Kış transfer dönemi de zor geçti. Transfer döneminde yıpranıyorum. Hem takımı hazırlayacağım, hem transfer yapacağım hem oyuncu seyredeceğim... Birçok şeyi aynı anda yapınca bazen normalden iki katı yoruluyorsunuz."

-"Mourinho geldi. Fenerbahçe önemli transferler yaptı. Bu sene daha zor geçecek dediniz mi?"

Okan Buruk: "Tam tersini düşündüm. İyi gitmiş bir takım vardı. 99 puan toplamış bir takımın hoca değiştirmesinden dolayı tam tersini düşündüm. İsim olarak bakmadım. Jose Mourinho formda değildi zaten."

"Cuesta ile ilgili bir karar vermek zorundayız. Önümüzdeki yılla ilgili. Transfer yapacaksak karar vermek zorundayız. Metehan önemli de bir karakter takım için."

"BÜYÜK TAKIMLAR İÇİN BEK ÖNEMLİ"

"Transferde işimiz zor. En çok istediğinizi bazen alamıyorsunuz, gelmek istemiyor. Tam istediğimiz oyuncuları buraya getirmekte zorlanıyoruz, bu bazen zor oluyor. Transfer bazen zor oluyor. Avrupa'da daha fazlasını istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde o oyunu göstermemiz lazım iyi de kadro kurmamız lazım. Geçen sene Sallai mesela Avrupa listesine yazamamıştık, devre arasında yazdık. Bu sene çok daha erken kadro yapmızı oluşturmamız lazım. Türk oyuncu da çok önemli Avrupa listesinde."

-"Hep bek transferi yaptınız, çok önemli isimler de geldi..."

Okan Buruk: "Kim beddua etti diyorlar ya hani (Gülerek). Sallai çok iyi oynadı bence. Bek olarak bitirdi sezonu bence çok iyiydi. Defansif anlamda iyiydi. Hakimi'yi gördük Şampiyonlar Ligi finalinde. Bekin ne kadar önemli olduğunu belki de orada gördük. Bir ara sol açıkta baskı yapıyordu. Dembele onun yerine kalmıştı. Büyük takımlar için bek önemli."

"Jelert ve Yusuf Demir gibi oyuncularımız bizimle kalırlarsa mı daha iyi olur yoksa bir yerde oynarlarsa mı daha iyi olur bir karar vermemiz gerekecek."

"BARIŞ ALPER İLE İLGİLENENLER OLDU"

"Icardi geri dönecek. İnsanlar onu koşmuyor gibi görüyordu ama o ve Mertens'le hücum baskılarımız en iyisiydi."

"Sacha Boey çok farklı. Arkada tüm düelloları kazanıyordu. Hele Davinson'la birlikte olduklarında çok farklıydı. Eren çok iyi oynadı. Lemina düelloları kazanma yüzdemizi arttırdı. Mario Lemina'yı Avrupa listesine yazmamak, evet hata. Ismail Jakobs o dönem hep sakattı. En çok ihtiyacımız olan yerde. Eren geldikten sonra Jakobs iyiydi ama Eren öncesi Jakobs yoktu. O da zorlaştırmıştı işimizi."

"Barış Alper'le devre arasında ciddi şekilde ilgilenenler oldu. Onun kalmasını istedik. O da sağ olsun, hiç uzatmadı. Menajeri ile birlikte 'Biz Galatasaray oyuncusuyuz' dediler. Barış'a teklif gelirse kulüp karar verecektir ama 'Biz Barış'ı satmak istiyoruz' diye bir şeyimiz yok. İlla satacağız diye bir şeyimiz yok."

"KUTUPLAŞMA ARTTI"

"Biraz gerçekçi bakıyorum. Bir kere şu anda mevcut bütçe, oyuncu kalitesiyle ve Şampiyonlar Ligi faktörü ile Galatasaray'ı, Avrupa'nın elit takımlarından biri olarak görüyorum. Mesela Premier Lig'de çalışmayı çok isterim ama Avrupa'da gidip herhangi bir yerde çalışayım düşüncem yok ama iyi bir yerde çalışmak istiyorum. Galatasaray'ın bir ismi var ve global bir marka. Burada olabildiğim sürece burada olmak istiyorum. Burada çok mutluyum çünkü. Onun yanında Premier Lig tecrübesi yaşamak çok önemli. Ben iki takımın oynamasını seviyorum. Bu futbolu çok seviyorum ve Premier Lig'in çok farklı olduğunu düşünüyorum."

"Gerçekten saygı duyulacak bir teknik direktör geçmişiyle. Burada yaptıklarının bazılarını bekliyor muyduk, bekliyorduk. Olabiliyor, en sevmediğim şey, teknik adamlar arasında yaşanan şeyler. Bunu da istemem. Maçtan sonra da, "Büyütmemek lazım" dedim. Büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Maça gelse, rakip kulübeye gidip elini sıkarım. Tabii ki karşı taraftan bir şey gelirse sizin de durumunuz değişiyor ama saha dışında bir şeyler değiştirmek istiyorsanız, sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ama maalesef kutuplaşmanın arttığını görüyoruz. İki camia arasında kutuplaşma oldu son 3 senedeki Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinden dolayı. Bunlar keşke olmasa, ben o konuda kendi adıma düşeni yaparım."

"MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"

"Etmesi mi lazım, etmemesi lazım, oraya koyabilecek kalitede hocanız var mı? Karar verip Türk hakemlerine destek olmak gerekiyor bence. En kötü yapılan, hepsine saygı duyuyorum, bütün atamaların yanlış yapıldığı, sezon içerisinde birçok hakem atamasının yanlış yapıldığını düşünüyorum. %80'i yanlıştı bence atamaların. Burada derbi maçları da normal maçlar da var. İnadına yanlış atamalar var. Bu sene ilk kez yabancı hakem geldi. Bunların hepsini bir şey koyduğumda, bu seneki atamaların hep yanlış olduğunu düşündüm. Bazen bakıyordum atanan hakem, öyle tanıyordum hakemi. Hiç bilmediğimiz hakemler yönetti maçımızı. Ben buna açığım, tabii ki yönetsinler. Ama eskiden bir süreçten geçip daha önemli maçları alıyorlardı. Ondan zarar da gördüler. Bu sene çok değişik olduğunu düşünüyorum. Çok şaşırdığım çok atama oldu bu sene."

"İleride A Milli Takım hayalim kesinlikle var. Dünya Şampiyonası'na gitmek, oraya bir takımı götürmek, o heyecanı yaşamak çok isterim ileride. Milli takımda oynadım, o heyecanı yaşadım. Milli takımda yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim. Montella da iyi gidiyor, Dünya Kupası'na gitme umudum yüksek. İyi işler yapıyor ve iyi bir insan. Ona da destek olmak gerekiyor."

"Çok fazla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce de konuştuk, çok önemli bir şekilde çalışıyoruz. Yönetime de teşekkür ederim. Bize güveniyorlar. Gelecekler dışında gönderecekler de önemli. Orada da birçok oyuncu var. Para ve limit var. Devam eden, ayrılacak oyuncular var. Gidenler de bir mesai. Bunu iyi yürütmemiz gerekiyor. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Şu anda maç yok mesela, transfere odaklanılıyor sadece. Bu da bizi hataya yönlendirebiliyor. Erken karar verip hataya neden olabiliyor. Erken karar vermemek lazım. Önemli çalışmalar yapıyoruz, yapacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bu anlamda da çok çalışıyoruz."