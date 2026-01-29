Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 01:52:00
Okan Buruk'tan iddialı play-off mesajı: 'Kim olursa olsun...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçının ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Maça çekingen başladık. Rakip de erken gol attı. Ön alan baskılarında yerleşemedik, rakibin değişen dizilişleri vardı. Doku'yu çizgide beklerken, daha içeride oynadı. Devre arası konuştuk ve ikinci yarı çok daha önde oynadık."

"BİZE DAHA ÇOK YAKIŞAN OYUN..."

"Topa sahip olma oranları ikinci yarı değişti. Topa sahip olduk, öne çok rahat çıktık. Biraz daha üretebilirdik. Erken 2-1 yapabilsek, maçın içerisine girebilirdik. Maçın sonunda 3-4-1-2'ye döndük."

"İkinci yarıdaki oyun bize daha çok yakışan bir oyun... İlk yarıdaki oyunu biz çok oynamadık. Geride beklerken de pozisyon veriyorsunuz."

Image

PLAY-OFF İÇİN İDDİALI MESAJ

"Juventus veya Atletico Madrid'den biri gelecek. Atletico ile yakın zamanda oynadık, Juventus da bildiğimiz takım. Daha yüksek puan alıp, daha farklı takımlarla da eşleşebilirdik. Kim olursa olsun iddialıyız. Biraz da kader diyelim. Bakalım, hayırlısı olsun."

"İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Taraftar gücümüzü ve oyunumuzu ön plana çıkartacağız. Kim gelirse gelsin, iddialı olacağız. Sahamızda avantaj alabilmek için o atmosferi oluşturmamız lazım."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Hangi rakibin geleceğini bilmiyorsunuz, bu yeni format biraz şans işi. Transfer döneminde takviyelerimiz olacak, onları yeni listeye yazmak bizim için de şans olacak."

"Juventus ve Atletico da çok iyi takımlar. Kim olursa olsun biraz daha cesur oynamamız gerekiyor."

