Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin'den Paraguay maçı açıklaması: 'Şu an desteğe ihtiyacımız var'

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Uğurcan Çakır ve Samet Akaydin, Paraguay maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"PARAGUAY MAÇINDA TELAFİ ETME ŞANSIMIZ VAR"

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki üzüldük ama Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var aslında. Daha odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimiz, sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız."

"Bir final maçı değildi aslında. Tabii ki ilk maç hepimiz çok kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak, mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Ama dediğim gibi bir final maçı değil. Önümüzde alınacak 6 puan var. İnşallah Paraguay maçını kazanıp 3 puan almak istiyoruz."

"DUYGUSAL ANLAMDA BASKISI VARDI"

"Dediğim gibi üzüldük. Ülkemizi mutlu etmek istiyorduk. Buraya gelmek bizim aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk ilk maçta. Bunun da bence duygusal anlamda baskısı vardı."

"Meydanlarda kurulan televizyonları falan görünce buna karşılık vermek istiyorduk. Ekstra bir motivasyon sağladık. Çok kazanmak istedik. Belki de o sahaya yansımadı. Takımın morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzdeki iki maçı kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

"Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık ama telafi edeceğiz."

"MUTSUZUZ ÇÜNKÜ..."

Samet Akaydin'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Mutsuzuz çünkü ilk maçta böyle bir skor beklemiyorduk. Paraguay maçını kazanarak bunu telafi edeceğiz. Avustralya maçı bizi yıldırmadı."

"Bazı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Böyle şeylerin yazılması gerçekten üzücü. Bu takım Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hep beraber oynadı. Birbirini çok iyi tanıyan ve seven bir takım, her zaman böyle oldu."

"ŞU AN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

"Ülke olarak şunun farkına varmamız lazım. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gelmişiz, önümüzde şu an çok önemli Paraguay maçı var. Bizim şu an desteğe ihtiyacımız var. Bu takım bu zamana kadar çok büyük işler çıkardı. Bunu bu grup yaptı ve yine yapacak. Bu maçta bize desteğinizi esirgemeyin. Taktiği falan bir kenara bıraktık... Biliyorsunuz, biz duygularımızla hareket eden bir ülkeyiz. Bu bayrak için de yapamayacağımız hiçbir şey yok."