Okan Buruk'tan Wilfried Singo açıklaması! Sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Abdülkerim Bardakcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecekleri müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Liverpool maçıyla birlikte ne kadar iddialı ve istekli olduğumuzu gösterdik. Burada taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, maça odaklanmamız çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bir galibiyet bizim için çok değerli olacak. Çok değerli bir takımla oynayacağız. Geçen sene oynadığı yarı final Avrupa'da ne kadar başarılı bir takıma karşı oynayacağımızı net bir şekilde gösteriyor. Oyuncularımla son antrenmanı yapacağız ve yarınki maçı bekleyeceğiz. Ben tekrar taraftarlarımızı bu coşkuyu yaşamak için stadımızı davet ediyorum."

"SEÇİM YAPMAK ÇOK ZOR"

"Ben zeminin onlar için çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Norveç deplasmanında oynayan takımlar zorlanıyorlar ama Norveç takımlarının deplasmanda zeminden dolayı zorlandıklarını ben görmedim."

"Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var."

SINGO NE ZAMAN DÖNECEK?

"Singo'nun en az iki haftası daha var. Çok erken oynatıp risk almak istemiyoruz ama en az iki haftası daha var gibi görünüyor iyileşmesi için."

"Bodo'nun son maçını izledim. 5 gol attılar ama çok fazla da pozisyon verdiler. Ligdeki oyunlarıyla Avrupa'daki oyunları arasında çok fazla fark var. Norveç Ligi'ndeki rahatlıkları aynı şekilde olmayacaktır. Zaman zaman 10 kişiyle kendi ceza sahasında olan bir takım oldu Bodo, Şampiyonlar Ligi maçlarında."

"TURU BU MAÇTA GEÇMEYECEĞİZ"

"Her maçın hikayesi farklı. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde ilk bölümde çok önemli galibiyetler almıştık. Rakibimizi çok önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa bu da aynı şekilde olacak. Bodo Glimt'e hazırlanmak Liverpool gibi değil, belki hocalar çok seyredebiliyor ama oyuncular çok seyredemiyor. Bu onlar için de geçerli tabi. Türkiye Ligi'ni çok seyretmiyorlar onlar da. Ama yarınki maçın Liverpool maçından hiçbir farkı yok bizim için"

"Turu bu maçta geçmeyeceğiz hiçbir türlü. Yarın 3 puan kazanırsak bizim için avantaj olacak ama hiçbir şekilde bitmiyor. Kazanırsak yukarıya doğru ivmelenme anlamında kırılma maçı olarak görebiliriz.

SANE VE İLKAY AÇIKLAMASI

"Bodo Glimt'in 2017'den itibaren yükselişi var. 2020'den beri takip ettiğim bir takım. Hep yükselerek yukarıya doğru geliyorlar."

“Her gelen oyuncu için bir adaptasyon dönemi oluyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda oynaması da fiziksel olarak geç dönmesine neden oldu Sane'nin. Çok farklı kadrolarla oynadık ve futbolcuların birbirlerini tanımaları zaman alıyor. Sane'nin böyle bir çıkışa ihitiyacı vardı. Takımın oyununa da bağlı olarak performanslar yükselebilyor.”

"İlkay Galatasaray'a gelmek için önemli bir çaba sarf etti. Tuttuğu takımda olmak çok farklı. Bir hayali yaşıyor şu anda. İlkay hem saha içi hem saha dışında bizim içim önemli bir figür oldu. yüzde 100 hazır olarak gelmedi ama oynadıkça performansının ileriye doğru gitmesi bizim için çok önemli."

"CEHENNEM DİYE BAHSEDİYORLAR"

Abdülkerim Bardakcı'nın açıklamaları ise şu şekilde:

"Galatasaray kaptanlarından biri olmak çok büyük bir sorumluluk. Her yerde bunu taşıyacağım."

"Herkes bizim stattan cehennem olarak bahsediyor. Rakiplerle konuşuyoruz, 'Böyle bir atmosfer olamaz' diyorlar. Bizim stada gelen herkes çok etkileniyor."

"BİZİ İNANILMAZ RAHATLATIYORLAR"

"İlkay ve Sane saha içinde bizi inanılmaz rahatlatıyor. İlkay abinin futbol aklı, Sane'nin yeteneği ve aklı bize çok faydalı oluyor."

"Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz."

"CEHENNEME ÇEVİRELİM"

"Taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Defans oyuncuları olarak rakiplere göre kendimizi hazırlanıyoruz. Dediğiniz gibi olmayacak inşallah, uzun boylu oyuncularına karşı inşallah bütün kafa toplarına biz vuracağız. Liverpool maçındaki gibi atmosfer bekliyoruz. Dış basının dediği gibi stadımızı yine cehenneme çevirelim."